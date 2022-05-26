Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor - Haberler

- Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu sürüyor

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST"e Azerbaycan vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan "TEKNOFEST" coşkuyla devam ediyor. Festivalde sergilenecek olan uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçların yanı sıra Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA'lar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivale katılanlar, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile fotoğraf çektirdi. Festivalde ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin helikopterleri, SOLOTÜRK uçakları, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi ve Azerbaycan helikopterlerinin yaptığı gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dört gün boyunca devam edecek festivale, 200 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.