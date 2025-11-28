Azerbaycan'da TDT Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar Toplantısı yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 7. Toplantısı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat Iskakov, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Kitle İletişimi Üretim Merkezi Direktörü Kobuljon Ahmedov ve Kırgızistan'ın Bakü Büyükelçisi Maksat Mamıtkanov katıldı.

Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman da yer aldı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı İsmayılov, TDT kapsamında medya alanında aktif işbirliğine özel önem verdiklerini söyledi.

İsmayılov, "TDT'yi aynı zamanda dezenformasyon ve hibrit tehditlere karşı ortak mücadele için bir platform olarak da görüyoruz. Azerbaycan, TDT kapsamında karşılıklı güven, ortak değerler ve mesleki dürüstlük üzerine kurulu, daha derin şekilde bütünleşmiş bir medya ortamına olan bağlılığını ifade etmektedir." diye konuştu.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, bilginin, modern dünyada algıları şekillendiren, politikayı etkileyen ve ülkelerin küresel düzeyde nasıl görüldüğünü belirleyen stratejik bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Kocaman, "Hem ortak tarihimiz, değerlerimiz ve birliğimizi korumak için hem de söylemlerimizi öz güvenle dünyaya anlatmak için koordineli bir medya çalışması gerekmektedir." dedi.

Dezenformasyon, yalan haber ve siber tehditler gibi zorlukların arttığına dikkati çeken Kocaman, "Bu tehditlerle başa çıkmak için kamu güvenine dayalı, dirençli ve güvenilir bir bilgi ekosistemi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Birlikte çalışarak medya alanımızın işbirliği ve ilerlemeyi teşvik eden doğru, yapıcı ve ilham verici bilgiler sunmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, tecrübelerini TDT ülkeleri ile paylaşmaya hazır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi, iletişimin, medyanın artık toplumların geleceğinin şekillendiği stratejik bir zemin olduğunu, bu nedenle TDT ülkeleri arasında güçlü, şeffaf ve sürdürülebilir işbirliğinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Sahte haber ve dezenformasyonun sadece ülkelerin iç kamuoyunu değil dış politikadan ekonomik ilişkilere kadar pek çok alanı etkilediğini vurgulayan Pirinççi, bu nedenle medya okuryazarlığının hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini dile getirdi.

Pirinççi, şunları söyledi:

"Ortak değerlerimiz etrafında şekillenecek güçlü bir medya işbirliği, sadece ülkelerimiz arasında değil bölgemizde ve dünyada da barışçıl ve adil bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede Türkiye olarak medya alanında edindiğimiz tecrübeleri, TDT ülkeleri ile paylaşmaya hazırız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Basın İlan Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile kardeş ülkelerdeki muadil kurumlar arasında işbirliğini geliştirecek girişimleri sürdürmeye kararlıyız."

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Iskakov da gerçek sonuçlar üreten ortak girişimlere odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Iskakov, ortak girişimlere örnek olarak, TDT üyesi ülkelerin televizyon kanallarının birbirlerinin topraklarında yayın gerçekleştirmesini, ülkelerin tarihini, kültürünü, turizmini ve yatırım potansiyelini tanıtan uzun metrajlı ve belgesel filmlerin yapımını, çocuklara yönelik içerikleri, yapay zeka kullanım etiği, veri koruması ve manipülasyonla mücadele konusunda ortak önerilerin geliştirilmesini gösterdi.

"Kurumlarımız, Türk dünyası içinde ortak projelere katılmaya hazırdır"

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da modern dünyada yanlış bilgilendirme, manipülasyon ve dijital propaganda gibi zorlukların koordineli tepkiler gerektirdiğine dikkati çekti.

Ertuğruloğlu, "KKTC, bu çabalara katkı sağlamaya hazırdır. Tarihsel deneyimle şekillenmiş kurumlarımız, Türk dünyası içinde ortak projelere, bilgi paylaşımına ve kapasite geliştirme girişimlerine katılmaya hazırdır." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Kitle İletişimi Üretim Merkezi Direktörü Ahmedov, "Ortak girişimlerde büyük potansiyel görüyoruz. Türk devletlerini zengin bir kültür, ortak tarihi kökler ve gelişme arzusu bir araya getirmektedir. Özbekistan, medya alanında tüm ortak girişimlerin hayata geçirilmesinde aktif olarak yer almaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Kırgızistan'ın Bakü Büyükelçisi Maksat Mamıtkanov da TDT ülkelerinin çeşitli alanlarda ciddi sonuçlar elde ettiğini söyleyerek, "Enformasyon alanındaki işbirliği de son derece önemlidir. Sosyal ağlar, bazen gerçeklikten uzak bilgiler yayabilmektedir. Bu nedenle halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki güveni güçlendirmek temel konulardan biridir." görüşünü paylaştı.

TDT Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililerinin 8. toplantısının Kazakistan'da yapılmasına karar verilen toplantıda 2026 yılına yönelik eylem planı ile bildiri kabul edildi.