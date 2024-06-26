Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü ve ordunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla geçit resmi yapıldı.

Bakü'de harp okulu öğrencileri ve subaylar, şehrin merkezi sokak ve caddelerinde yürüdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando ekipleri, yürüyenlere marşlarla eşlik etti.

Geçit resmine ilgi gösteren Bakülüler askerleri selamladı.

Bakü'nün yanı sıra Sumgayıt, Gence, Berde ve Şuşa şehirlerinde de geçit resmi yapıldı.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da hükümet, 26 Haziran'da milli ordu kurulması yönünde karar almıştı.

Daha önce Rus ordusunda görev yapan Azerbaycanlı subayların katkılarıyla oluşturulmaya başlanan ordu, Osmanlı Devleti'nin yardıma gönderdiği Kafkas İslam Ordusu ile Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgalinden kurtarmıştı.