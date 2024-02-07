- Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi

BAKÜ - Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Azerbaycan, cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemini yerel saatle 19.00'da tamamlanmasıyla sandıklar kapandı, oyların sayımına geçildi. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından sandıkların kapanmasından 2 saat önce yapılan açıklamada, seçimlere yüzde 70,85 katılım sağlandığı bildirildi.

Azerbaycan genelinde 6 milyon 478 bin 623 seçmen var

Yerli saatle 08.00'da başlayan oylama, 19.00'da sona erdi. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta toplam 6 milyon 478 bin 623 seçmen bulunuyor.

"Seçimi 90 bin 372 gözlemci takip ediyor"

Azerbaycan'da seçimleri, 70 ülke, 49 uluslararası örgütten 790'ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izledi. Ülke basını dışında 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi yakından takip ediyor. Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi'nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi'nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarışıyor.

Karabağ'da sandıklar kuruldu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. Karabağ'ın "Kültür Başkenti" Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 23 binden fazla seçmen kurulan 26 sandıkta oy kullandı.

Güvenlik tedbirleri alındı

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oyların sayma işlemleri başlarken Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.