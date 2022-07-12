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Azerbaycan'da ormanda yangını

İhlas Haber Ajansı - Kamil Nadirli - Güncel
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- Azerbaycan'da ormanda yangını Azerbaycan'ın Haçmaz iline bağlı Müzefferoba köyü yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

- Azerbaycan'da ormanda yangını

BAKÜ - Azerbaycan'ın Haçmaz iline bağlı Müzefferoba köyü yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına ile 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi.

Azerbaycan'da orman yangını çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Haçmaz iline bağlı Müzefferoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarlı havanın etkisi ile yayıldığı ve ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile 2 helikopter ve 1 uçağın yangını söndürme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Güncel

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