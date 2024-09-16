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Azerbaycan'da Milli Meclis Seçimlerinin Resmi Sonuçları Onaylandı

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Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 1 Eylül'de yapılan Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuç protokolünü onayladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi, mecliste 68 sandalye kazanırken, 44 bağımsız aday da milletvekili olmaya hak kazandı. Seçim sonuçları, onaylanmak üzere Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 1 Eylül'de yapılan Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuç protokolünü onayladı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda (MSK), Milli Meclis seçimlerine ilişkin toplantı yapıldı.

MSK Başkanı Mezahir Penahov'un başkanlığındaki toplantıda kurul üyeleri, Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarının yer aldığı protokolü onayladı.

Seçimde 2 milyon 395 bin 510 seçmenin oy kullandığı belirtilen protokole göre katılım oranı yüzde 37,24 oldu.

Sonuçların ve seçimi kazanan adayların isimlerinin yer aldığı protokole göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, Milli Meclis'te 68 sandalye kazandı.

44 bağımsız adayın milletvekili olmasına resmiyet kazandıran protokole göre Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2, Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye elde etti.

Protokol, onaylanması için Azerbaycan Anayasa Mahkemesine gönderilecek. Azerbaycan Anayasa Mahkemesinin en geç 10 günde protokolü görüşmesi ve onaylaması öngörülüyor.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 1 Eylül'de 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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