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Azerbaycan'da milletvekiline silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da milletvekiline silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Azerbaycan'da Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Azerbaycan'da Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerinin operasyon yaptığını açıkladı.

Hacıyev, operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

İran karşıtı görüşleriyle bilinen Azerbaycanlı siyasetçi Mustafa, 28 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelemiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade ise yapılan soruşturmada, saldırının ilk izlerinin İran'ı işaret ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Milletvekili Azerbaycan İran Güncel Haberler

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