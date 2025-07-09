Azerbaycan'da Kazakistan ile İHA Tatbikatı Başladı

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Azerbaycan ve Kazakistan, askeri personelin İHA konusundaki yeteneklerini artırmak için ortak tatbikata başladı. 'Terlan 2025' adı verilen tatbikatta, İHA'larla operasyon planlaması ve eğitimi ön planda olacak.

Azerbaycan'da, Kazakistan silahlı kuvvetleriyle ortak insansız hava aracı (İHA) tatbikatına başlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terlan 2025" isimli tatbikatın amacının İHA alanında görev yapan askeri personelin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve iki ülke arasında karşılıklı tecrübe paylaşımının sağlanması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında, İHA'lar kullanılarak operasyonların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi kabiliyetlerinin geliştirilmesine öncelik verileceği bildirildi.

İHA'larla mücadele eğitiminin de yapılacağı belirtilen açıklamada, tatbikatın yarın sona ereceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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