Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycanlılar, 1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti. Şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşurken, mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı, şehitler için dua edildi.

Ayrıca, yerel saatle 12.00'de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, otobüsler de korna çaldı.

20 Ocak, bağımsızlığın yeniden kazanılmasında temel rol oynadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının 20 Ocak dolayısıyla yayımladığı bildiride, 20 Ocak 1990'da yaşananların Azerbaycan halkının özgürlük, milli onur ve egemenlik yönündeki meşru taleplerini bastırmaya yönelik bir girişim olduğu belirtildi.

Bildiride, söz konusu şiddet eyleminin halkın iradesini kıramadığı, aksine Azerbaycan halkının bağımsızlığını yeniden tesis etme ve egemen haklarını tam anlamıyla hayata geçirme azmini daha da güçlendirdiği ifade edildi.

20 Ocak şehitlerinin fedakarlığının, Azerbaycan'ın 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanmasında temel rol oynadığı vurgulandı.

Faillerin adalet önüne çıkarılması isteniyor

Öte yandan Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva da yayımladığı bildiride 20 Ocak faciasının uluslararası hukuk normları çerçevesinde objektif ve kapsamlı şekilde soruşturulmasının, olayların insanlığa karşı suç olarak tanınmasının ve yalnızca failleri değil, karar alma sürecinde yer alan tüm sorumluların hukuki hesap vermesinin adaletin tesisi açısından zorunlu olduğunu belirtti.

Aliyeva, bu kapsamda uluslararası kuruluşları, özellikle Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluşlarını ilkesel tutum sergilemeye, 20 Ocak olaylarını gerçekleştirenlerin adalet önüne çıkarılması ve bu kanlı eylemlere uluslararası hukuki nitelik kazandırılması amacıyla işbirliğine davet etti.

"Kanlı Ocak"

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.

Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hıyabanı'na defnedildi.

Azerbaycanlılar 36 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.