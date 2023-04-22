Azerbaycan'da, İran'dan Hollanda'ya giden tırda 499,2 kilogram eroin bulundu

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İran sınırında bir tırda yapılan aramada, 499,2 kilogram eroin ele geçirildi.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İran sınırında bir tırda yapılan aramada, 499,2 kilogram eroin ele geçirildi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, Culfa Sınır Kapısı'nda, İran'dan Hollanda'ya giden ve Azerbaycan'dan transit geçen bir tırda denetim yapıldığı belirtildi.

Röntgen cihazının şüpheli görüntüler göstermesi üzerine tırda narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 499,2 kilogram eroin bulunduğu bildirilen açıklamada, konunun araştırıldığı kaydedildi.