Üye Girişi
Haberi Paylaş
Azerbaycan'da, İran'dan Hollanda'ya giden tırda 499,2 kilogram eroin bulundu

Azerbaycan'da, İran'dan Hollanda'ya giden tırda 499,2 kilogram eroin bulundu

Güncel Haberler

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İran sınırında bir tırda yapılan aramada, 499,2 kilogram eroin ele geçirildi.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İran sınırında bir tırda yapılan aramada, 499,2 kilogram eroin ele geçirildi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, Culfa Sınır Kapısı'nda, İran'dan Hollanda'ya giden ve Azerbaycan'dan transit geçen bir tırda denetim yapıldığı belirtildi.

Röntgen cihazının şüpheli görüntüler göstermesi üzerine tırda narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 499,2 kilogram eroin bulunduğu bildirilen açıklamada, konunun araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan Hollanda İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title