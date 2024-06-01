- Azerbaycan'da Gamesummit 2024'e büyük ilgi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "Gamesummit 2024" fuarı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Gamesummit fuarı renkli dünyasıyla oyun severlere unutulmaz anlar yaşattı. Fuarda, en yeni video oyunları, sanal gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra Cosplay gösterisi, K-Pop, masa üstü oyunları ve müzik performansları da yer aldı. Oyun tutkunları, fuar boyunca en yeni ve en popüler oyunları deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, sanal gerçeklik teknolojileri ile donatılmış alanlarda geleceğin oyun teknolojilerini yakından tanıma fırsatı edindi. Fuarda çocuklar için oluşturulan eğlence alanları ile rekabetçi oyunlar ve interaktif etkinlikler de beğeniyle karşılandı.