Haber : Azerbaycan'da çamur volkanı patladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan'da çamur volkanı patladı

 - Güncelleme:
Azerbaycan'da çamur volkanı patladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Lökbatan kasabasında çamur volkanı patladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Lökbatan kasabasında çamur volkanı patladı.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismoloji Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.36'da, Lökbatan'daki çamur volkanının patladığı bildirildi.

Açıklamada, volkanın 5 dakika 12 saniye aktif kaldığı belirtildi.

Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsünden yapılan açıklamada da volkanik patlamanın güçlü olduğu fakat alev gözlenmediği kaydedildi.

Açıklamada, dünyanın en yoğun patlayan çamur volkanlarından Lökbatan'da ilk patlamanın 1829'da yaşandığı, o zamandan bu yana volkanın 27 kez faaliyete geçtiği hatırlatıldı. Bir önceki patlamanın ise 2018'de yaşandığı ifade edildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan Bakü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title