Azerbaycan'da Kurban Bayramı Coşkusu

Azerbaycan'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Azerbaycan'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, binlerce Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Şehitlik Camii'nde yer bulamayan bazı cemaat üyeleri, cami avlusunda namaz kıldı. Bayram vesilesiyle konuşan vatandaşlar, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak kardeşlik ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

- Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Başkent Bakü'de binlerce Müslüman Şehitlik Camii'ne gelerek bayram namazını eda ederken, cami içerisinde yer bulamayanlar cami avlusunda namaz kıldı.

Bayram namazı için camiye gelen Reşat Meherremov, bütün İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini ifade ederek, "Bugün Kurban Bayramı bu bizi çok mutlu ediyor. Biz her zaman dua ediyoruz, bütün İslam aleminde, Gazze'de, Türkiye'de, Azerbaycan'da ve dünyada ne kadar Müslümanlar varsa hepsinin bayramını kutluyorum. Allah, hepsine sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler nasip eylesin. Biz Türkiye-Azerbaycan kardeşiz, hem bir Türk olarak hem de bir Müslüman kardeşi olarak biz her zaman birlikte sonuna kadar kardeşliğimizi koruyup kollayacağız" diye konuştu.

Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Hüseyin Hüseyinzade ise, "Düşünüyorum ki bu aynı zamanda bir hatırlatma bayramıdır, insanların birbirlerine yardım etme bayramıdır. Çok güzel her yıl bu bayram namazında insanlarımızın sayısı artıyor. Artık gençlerimiz ve çocuklarımız da bu bayram namazlarına geliyorlar. Buradan bir daha dünyadaki bütün Müslümanların bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Güncel
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