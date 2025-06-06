Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

Azerbaycan'daki camilerde, Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Başkent Bakü başta olmak üzere Gence, Şeki ve diğer kentlerde sabahın erken saatlerinde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Bakü'deki Şehitlik Camii'nde kılınan bayram namazına yoğun katılım oldu.

Namazın ardından yapılan vaazda, İslam dünyasına barış, kardeşlik ve yardımlaşma mesajları verildi.

Daha sonra vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

Ülkede vatandaşlar, sabah namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmeye başladı.