Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 104. yılı dolayısıyla 168 mahkumu affetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 104. yılı dolayısıyla 168 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, mahkumların ailelerinin, baş kamu denetimcisinin ve çeşitli insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvurularının değerlendirildiğini belirtti.

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararı imzaladığını bildirdi.

168 mahkumun affedilenler listesine alındığı genelgeye göre, 36 mahkumun da kalan ceza süresi yarıya indirildi.

Öte yandan Resul Kondakçı adlı bir Türk vatandaşının da affedilenler arasında bulunduğu ve genelgede ismi geçen mahkumların kısa sürede salıverileceği açıklandı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

İnsan Hakları İlham Aliyev Kamu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title