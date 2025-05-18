Azerbaycan'da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'ın Siyezen ilindeki Beşparmak Dağı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa etkinliği yapıldı.

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen etkinliğe, Bakü'de yaşayan Türk vatandaşları, şehit yakınları ve çocukları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Azerbaycan'ın doğal güzelliklerinden biri olarak kabul edilen Beşparmak Dağı eteklerindeki etkinlikte, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, uçurtma şöleni gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Geleneksel ebru sanatının tanıtıldığı etkinlikte, sihirbazlar çocukları eğlendirdi.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için geleceğin temsilcisi gençlerle Azerbaycan'ın doğal güzelliklerinden biri olan Beşparmak Dağı'nda bir araya geldiklerini söyledi.

Büyükfırat, aileler olarak bir araya gelerek bayrama renk katmak istediklerini kaydetti.

Yamaç paraşütçüsü Serdar Şahin, 19 Mayıs'ı sporcular olarak birlikte kutlamak istediklerini ve TÜİB'in etkinliğine katıldıklarını bildirdi.