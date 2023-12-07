Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi'nde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, başkent Bakü'de de hissedildi. Depremin neden olduğu hasar veya can kaybı hakkında henüz bilgi verilmedi.
Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.
Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.
Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.