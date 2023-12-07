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Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

7 Aralık 2023 08:00 Son Güncelleme: 08:02 Abone Ol

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi'nde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, başkent Bakü'de de hissedildi. Depremin neden olduğu hasar veya can kaybı hakkında henüz bilgi verilmedi.