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Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi

Güncel Haberler

Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Görüşmede Büyükelçi Musevi'ye, İran'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemdeki provokatif faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık iletildi.

Açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin 4 çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümetince "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

Musevi'den, bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Bakü İran Güncel Haberler

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