Azerbaycan'da 3 insan iskeleti bulundu - Haberler

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Azerbaycan'da 3 insan iskeleti bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu. Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(Kamil Nadirli-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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