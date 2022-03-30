Azerbaycan'da 3 insan iskeleti bulundu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.
Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu. Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
(Kamil Nadirli-İHA)
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