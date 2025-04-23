Azerbaycan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitler ve devlet büyükleri için saygı duruşunun yapıldığı programda İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Akgün, öğretmenlerin çocuklara sadece bilgi değil tarih bilinci, vatan sevgisi, sorumluluk duygusu da kazandırması gerektiğini belirterek, çocuklara okuma, araştırma, birbirlerini sevme ve vatanı koruma tavsiyesinde bulundu.

Türk milletinin egemenliğine, demokrasisine, birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Akgün, "23 Nisan 1920 tarihinde istiklali için kahramanca mücadele eden Türk milleti, bağımsızlığından, özgürlüğünden, milli egemenliğinden hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini dünyaya göstermiştir." dedi.

Akgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin dirilişinin ve kararlılığının kanıtı olan bu müstesna günün aynı zamanda Azerbaycanlı çocukların da bayramı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada milli egemenliğin değerini en fazla bilen halklardan biri şüphesiz ki Azerbaycanlı kardeşlerimizdir. Karabağ Zaferi ile Azerbaycanlı kardeşlerimiz yaklaşık 30 yıllık işgale son vermiş, ülkelerinin toprak bütünlüğünü ve öz vatanlarında milli egemenliğini yeniden tesis etmiştir. Artık bölgemizdeki yeni gerçekler temelinde, çocukların barış ve refah içinde büyüyeceği bir ortam sağlanması için beliren fırsatların değerlendirilmesi en büyük arzumuzdur."

Bakü Türk Eğitim Kurumları öğrencilerinin müzik ve dans gösterileriyle devam eden etkinlikte, okulda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Büyükelçi Akgün, koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Bakü Türk İlkokulu, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükelçi Akgün'ü makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Akgün, makamını, temsilen Bakü Türk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İsrafil Şahverdiyev'e devretti.