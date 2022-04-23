Azerbaycan'da 23 Nisan coşkusuBüyükelçi Bağcı: "Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ilişkiler ve sağlam köprüler kuracak olan sizlersiniz"

- Azerbaycan'da 23 Nisan coşkusu

Büyükelçi Bağcı: "Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ilişkiler ve sağlam köprüler kuracak olan sizlersiniz"

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklara verdiği mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ilişkiler ve sağlam köprüler kuracak olan sizlersiniz" dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakü'deki Haydar Aliyev Sarayı'nda 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Türk okullarının yer aldığı 23 Nisan etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla ile başlayan programda konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Bugün, sadece yurdumuzda değil, dünyanın pek çok ülkesinde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. 23 Nisan nedir diye sorduğumuzda aslında 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kuruluşu, bağımsızlık, egemenlik ve milli mücadele yolculuğudur. Bu bakımdan 23 Nisan'ı sizlere şu şekilde açıklamak isterim. 23 Nisan kurtuluş savaşını yöneten millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 102. kuruluş yıl dönümüdür" dedi.

"Atatürk'ün dünya çocuklarına bir armağanıdır"

Büyükelçi Bağcı 23 Nisan'ın anlam ve önemine değindiği konuşmasında, "Cumhuriyetin ilanı ile 23 Nisan, özgürlük ve bağımsızlık yolunda Atatürk'ün etrafında kenetlenen aziz milletin yeniden dirilişi ve 29 Ekim'de Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanan egemenlik ve bağımsızlık yürüyüşü ve milli mücadele adıdır. Bağımsızlık ve egemenlik yolunda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerin emaneti bu aziz vatanı, dün olduğu gibi bugün de yarın da canımız pahasına koruyacağız. 23 Nisan Türk tarihi ve milleti için gurur yaşanan olması yanında milli egemenliğe sahip çıkmaları için Atatürk'ün dünya çocuklarına bir armağanıdır. 23 Nisan ruhunda tüm çocuklara egemenlik, bağımsızlık, hürriyet ve özgürlük mücadelesi mesajıdır. Bunu asla unutmayınız" ifadelerini kullandı.

"Zaferiniz kutlu, şanlı ve daim olsun"

Milli egemenliğin değerini en fazla bilen ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu belirten Bağcı, "İşgal altındaki toprakları, Karabağ'ı Ali Başkumandan İlham Aliyev'in rehberliğinde Vatan Muharebesi ile 44 günde özgürlüğüne kavuşturmuş ve Azerbaycan bayrağını yeniden dalgalandırmıştır. Bu uğurda hayatlarını kaybeden 2 bin 900 şehide Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, baş sağlığı gazilere şifalar ve can sağlığı diliyoruz. Zaferiniz kutlu, şanlı ve daim olsun" diye konuştu.

"Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ilişkiler ve sağlam köprüler kuracak olan sizlersiniz"

Azerbaycan'la Türkiye arasındaki "Tek millet, iki devlet" anlayışını gençlerin koruyacağına ve yaşatacağına vurgu yapan Bağcı, "Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ilişkiler ve sağlam köprüler kuracak olan sizlersiniz. Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde İstiklal Mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın bir ilham kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi lider ülke, güçlü Türkiye kılmak için gücümüzün birliğimizde, birliğimizin de gücümüz de olduğuna olan inançla gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu anlamlı programa katkı veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Bakü Atatürk Lisesi öğrencilerinin müzik, dans ve tiyatro gösterileriyle devam etti.