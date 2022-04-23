Azerbaycan'da '23 Nisan' coşkusu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programa, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavir ve çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haydar Aliyev Sarayı'nda yaklaşık 2 bin kişinin izlediği program, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine değinerek şehitleri rahmetle andı.

Bağcı, "Egemenlik ve bağımsızlığı, cumhuriyeti ebedi kılmak için vatanına, bayrağına, devletine bağlı, tarihini, kültürünü, değerlerini tanıyan ve özümseyen nesiller yetiştirmek birinci vazifemizdir." dedi.

23 Nisan'ın aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir gün olduğunu hatırlatan Bağcı, "Milli egemenliğin değerini en fazla bilen ülkelerden biri de hiç şüphesiz kardeş Azerbaycan'dır. 30 yıldır işgal altında olan topraklar 44 günde özgürlüğüne kavuşturulmuş ve Azerbaycan bayrağı yeniden dalgalandırılmıştır. Zaferiniz kutlu ve daim olsun" ifadelerini kullandı.

Bağcı, Atatürk'ün "Azerbaycan'la sevincimiz de kederimiz de birdir" ifadelerini hatırlatarak, çocuklara, "Tek millet, iki devlet anlayışımızı koruyacak ve yaşatacak, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ilişkiler ve sağlam köprüler kuracak olan sizlersiniz." diye konuştu.

Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Bakü Atatürk Lisesi öğrencilerinin müzik, dans ve tiyatro gösterileriyle devam etti.

İlkokul öğrencilerinin sahnelediği halk oyunları davetlilerden büyük ilgi gördü. Konuklar, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti.

Programda ayrıca öğrencilerin 23 Nisan'la ilgili resimlerinin yer aldığı sergi de gezildi.