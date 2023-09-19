Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır"
Kaynak: AA / Güncel