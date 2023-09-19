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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı...

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır"

Kaynak: AA / Güncel

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