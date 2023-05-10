- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i mezarı başında andı

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 100. yıldönümünde mezarı başında andı.

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıldönümünde başkent Bakü'de Fahri Hiyaban'daki mezarı başında devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ve aile bireyleri katıldı. Azerbaycan milli marşının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Mehriban Aliyeva ve aile bireyleri, Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bıraktı.

Azerbaycan'da 3 Ekim 1993 yılında yapılan halk oylaması ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, 11 Ekim 1998 yılında yapılan yüksek katılımlı seçimde yüzde 76,1 oy alarak yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Aliyev, 15 Ekim 2003'te yapılan seçimlerde sağlık sorunları nedeni ile seçimlere katılmaktan vazgeçmişti. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi olduğu ABD'de vefat etmiş, 15 Aralık 2003'te Fahri Hiyaban'da toprağa verilmişti.