Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ukrayna'ya Desteklerini Sürdürecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Azerbaycan-Ukrayna ilişkilerinin tarihsel dostluk ve karşılıklı saygı üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Azerbaycan ile Ukrayna arasında siyasi diyalogun yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlarda işbirliğinin geliştiğini kaydeden Aliyev, iki ülkenin uluslararası hukuk çerçevesinde birbirinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemesinin önemine işaret etti.

Aliyev, Zelenskiy ve Ukrayna halkının Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutladığı mesajında, "Azerbaycan, dost Ukrayna halkına gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.