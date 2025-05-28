Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde sadece bölgenin değil, geniş bir coğrafyanın enerji haritasının değiştiğini, yenilenebilir enerji üretimi ve ihracatı konularında büyük projelere başladıklarını söyledi.

Aliyev, Laçın kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, zirvenin Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'da düzenlenmesinin güçlü bir sembolik anlam taşıdığını belirterek "Bugünkü zirve, ikinci kez gerçekleştiriliyor. Geçen yıl temmuz ayında ilk zirve düzenlenmişti. Bu geleneği sürdüreceğimize eminim." dedi.

Üç ülkenin tarihsel, kültürel ve değer temelli bağlarla birbirine kenetlendiğini vurgulayan Aliyev, "Birbirimizin başarılarıyla gururlanıyor, zor zamanlarda birbirimize destek oluyoruz. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye, her zaman egemenlik, toprak bütünlüğü ve adaletten yana." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sırasında Türkiye ve Pakistan'ın verdiği siyasi ve manevi desteği vurgulayarak "Biz de her zaman kardeşlerimizin yanında olduk. Bugün halklarımızın birliğini bir kez daha teyit ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, üç ülkenin stratejik konumları ve ekonomik potansiyelleri sayesinde karşılıklı faydaya dayalı geniş işbirliği imkanlarına sahip olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın Türkiye ekonomisine 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını, Pakistan'a ise 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduklarını bildiren Aliyev, "Ülkelerimiz enerji güvenliği konusunda bölgesel ve küresel ölçekte stratejik rol üstleniyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil, geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti. Yenilenebilir enerji üretimi ve ihracatı konularında büyük projelere başladık." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ulaşım koridorlarının da stratejik önem taşıdığını belirterek Pakistan'ın bu girişime aktif katılımının işbirliğine ivme kazandıracağını söyledi.

Savunma alanındaki ortak projelerin silahlı kuvvetlerin kapasitesini artırdığını belirten İlham Aliyev, "Ortak askeri tatbikatlar ve teknik projeler, ordularımızın gücünü artırıyor. Bu işbirliği, daha geniş bir coğrafyada barış ve istikrarın güçlenmesine hizmet ediyor." diye konuştu.

Aliyev, ayrıca dijital inovasyon, yapay zeka ve uzay teknolojileri gibi yeni alanlarda işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin terörle mücadelede elde ettiği başarıları takdirle karşıladıklarını belirten Aliyev, "PKK'nın silah bırakma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığının ve Türkiye devletinin gücünün bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Aliyev, "Pakistan'la Hindistan arasındaki son gerilimi büyük tedirginlikle, aynı zamanda barış ve istikrarın sağlanacağı ümidiyle yakından izledik. (Pakistan-Hindistan çatışması) Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik. Çatışmanın, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlham Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği ebedidir." dedi.