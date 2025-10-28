Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

Mesajında, "İleri görüşlü ve kararlı siyasetiniz sayesinde bugün Türkiye, tüm alanlarda yeni zirveler fethediyor, büyük başarılara imza atıyor, uluslararası konularda söz sahibi güçlü ve kudretli bir devlet olarak tanınıyor. Küresel ölçekte ve bölgede yaşanan süreçlerde sergilediği aktif ve ilkeli tutum, barış ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları, Türkiye'ye dünyada büyük itibar ve güven kazandırmıştır." ifadesini kullanan Aliyev, Türkiye'nin her başarısına sevindiklerini ve gurur duyduklarını belirtti.

Aliyev, iki ülke halkının iradesinden kaynaklanan ve "bir millet, iki devlet" ilkesine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek düzeyde olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğuna işaret ederek, "Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefiklik seviyesine yükselen devletlerarası ilişkilerimizin her geçen gün daha da derinleşmesi ve yeni içerik kazanması, kararlı siyasi irademizin ve ortak çabalarımızın parlak bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin, birliğinin ve müttefikliğinin dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Aliyev, bu birliğin bölgedeki barışa, güvenliğe, refaha ve işbirliğine hizmet eden önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'ın ekim başında Gebele'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirve Toplantısı'na katılmasını hatırlatarak, Erdoğan'ın Türk dünyasının birliği ve TDT'nin uluslararası arenada itibarının artırılması yönündeki kararlı faaliyetlerinden takdirle bahsetti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin halkların iradesine uygun şekilde daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki ortak çabaların kararlılıkla sürdürüleceğine inandığını belirten Aliyev, "Böylesine anlamlı bir günde size sağlık, mutluluk ve devlet işlerinizde başarılar, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına da daima huzur, refah ve esenlik diliyorum." ifadesini kullandı

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
