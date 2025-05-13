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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi iradenin, Türk devletinin gücünün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre karşı yürüttüğü profesyonel mücadelenin ve Türk toplumunun...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi iradenin, Türk devletinin gücünün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre karşı yürüttüğü profesyonel mücadelenin ve Türk toplumunun birliğinin belirleyici rol oynadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabulünde, PKK terör örgütünün kendini feshetmesiyle ilgili tebriklerini iletti.

Bu gelişmeyi "tarihi bir olay" olarak nitelendiren Aliyev, "(Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi irade bu sonucun alınmasında başlıca etken oldu." dedi.

Aliyev, "Türk devletinin gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre karşı yürüttüğü profesyonel mücadele ve Türk toplumunun birliği, terör örgütünün bu adımı atmasında belirleyici oldu" diyerek, söz konusu gelişmenin yalnızca Türkiye için değil, bölge halklarının barış ve huzur içinde yaşaması açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bakan Güler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev, bunun için teşekkür ederek kendi selamlarının da Erdoğan'a iletilmesini rica etti.

Güler, birkaç yıl önce Aliyev'in güçlü liderliğiyle bölgede Ermeni teröristlere tarihi ders verildiğini hatırlattı, Türkiye'nin de 41 yıllık terörle mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını ifade etti.

Bu gelişmenin Türkiye'de kalıcı barışa katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Güler, olayın bölge için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Güler, kardeş Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri ile işbirliğini geliştirmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki verimli işbirliğine değinilerek, ortak askeri tatbikatların başarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

İki ülke arasında mevcut kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin, askeri alan dahil olmak üzere tüm yönleriyle gelişmeye devam edeceği vurgulandı.

Bu bağlamda, iki ülke liderleri arasındaki yakın ilişkilerin işbirliğinin güçlenmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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