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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Resmi Ziyaret İçin Çin'de

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Pekin'e geldi. Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek ve iki ülke arasındaki ortaklık konularını ele alacak.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Çin'de

PEKİN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Pekin Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi beklenirken, görüşmede Çin ve Azerbaycan arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi ve Orta Koridor'a ilişkin konuların ele alınması öngörülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel
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