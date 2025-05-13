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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Güler'i makamında kabul etti.

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı.

Güler, kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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