Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinden takdirle bahsederek iki ülke arasında iyi siyasi ilişkiler olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın İsrail'de büyükelçilik açmasının iki ülke ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu gösterdiğini belirten Aliyev, bu ilişkilerin dostluk, karşılıklı güven, saygı ve desteğe dayandığını vurguladı.

Aliyev, iki ülke işbirliği gündeminin genişlediğini belirterek, Azerbaycan ile İsrail hükümetlerinin Karma Komisyonunun faaliyetine dikkat çekti, komisyonun ilişkilerin büyümesine katkıda bulunabileceğini umduğunu kaydetti.

Azerbaycan'da ekonominin modernleşme sürecinin başarıyla uygulandığını belirten Aliyev, yeşil enerji, akıllı şehir ve akıllı köy konseptleri başta olmak üzere teknoloji alanında İsrail'le deneyim alışverişinin önemine dikkat çekti.

Aliyev, Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'nde oluşturulan koşullar hakkında Cohen'e bilgi verdi, burada İsrail şirketlerinin faaliyet göstermesi ve yeni projeler üretmeleri için iyi fırsatların bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, İsrail'deki hidrokarbon kaynaklarının işletilmesine SOCAR'ın da katılım olanaklarının gözden geçirilmesinin önemine değindi.

Cohen de Azerbaycan'ın İsrail'de büyükelçilik açmasını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, bunun iki ülke arasında stratejik ilişkilerin kurulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını söyleyen Cohen, sadece devletlerin değil, İsrail ve Azerbaycan halklarının da dostluk ilişkilerine sahip olduğunu ifade etti.

Cohen, Azerbaycan'a geniş bir heyetle geldiğine dikkati çekerek, turizm alanındaki ilişkilere değindi ve İsrail'den Azerbaycan'a gelen turist sayısının arttığını bildirdi.

İsrail ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminde artış gözlemlendiğini dile getiren Cohen, bunun artırılması için geniş olanakların bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede, ekonomi, enerji, tarım, yenilenebilir enerji, yatırımlar, bilim, eğitim, kültür, turizm, güvenlik ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için geniş fırsatların olduğu vurgulandı.

Ayrıca, İsrail'in su kaynaklarının yönetimi ve deniz suyunun tuzdan arındırılması, çölleşmenin önlenmesi, çöl ve yarı çöl koşullarında tarımın geliştirilmesi alanlarındaki deneyiminin Azerbaycan için ilgi çekici olduğu da kaydedildi.

Cohen daha sonra Azerbaycan-İsrail Hükümetlerarası Karma Komisyonunun 3. Toplantısına katıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Cohen'in eş başkanlığındaki toplantıda ticari ilişkilerin ve yatırımların teşviki, çevre koruma alanında işbirliği ve dijital ekonomi gibi konular ele alındı.