Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkede olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktaroğlu Şuşa kentindeki kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev, selamları için teşekkür ederek kendi selamlarını da Erdoğan'a iletmesini istedi.

Görüşmede, iki ülke arasında kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda, özellikle de askeri sahada başarıyla geliştiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın ülkeler yoktur, birliğimiz dünya çapında önemli bir faktördür." ifadesini kullandı.

Aliyev ayrıca bölgede artık barış döneminin başladığını kaydetti.

Taraflar, Azerbaycan ile Türkiye arasında 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin önemine değindi.

Görüşmenin Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgalden kurtarışının 107. yıl dönümü olan 15 Eylül'e denk gelmesi memnuniyetle hatırlatılırken, iki ülkenin askeri kurumları arasında kardeşlik ve stratejik müttefikliğe dayanan işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.