- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercileri kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk halterciler Cansu Bektaş, Gamze Altun, Nuray Güngör ve Yusuf Fehmi Genç'i kabul etti.

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden halterciler Cansu Bektaş, Gamze Altun, Nuray Güngör ve Yusuf Fehmi Genç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine başkent Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk haltercilere Terakki Madalyası takdim etti. Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen milli halterciler, Azerbaycan'da çok güzel karşılandıklarını ve burada olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

"Çok mutlu olduk"

Azerbaycan'da çok güzel karşıladıklarını belirten halterci Cansu Bektaş, "Bütün takım arkadaşlarımla beraber çok mutlu olduk. Ayrıca İstiklal Marşı okunduğu içinde çok mutlu oldum. Buraya gelip bizi çok güzel karşıladılar. Benim bu çok hoşuma gitti. Gittiğimizde İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya çok teşekkür ederim bize madalya takdim ettiler. Verdikleri hediyelerden dolayı da çok teşekkür ederim. Bütün Azerbaycan halkını selamlıyorum. Herkese çok teşekkürler" dedi.

"Cumhurbaşkanı ve eşi bizi çok iyi ağırladı"

Bakü'de karşılanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden milli sporcu Gamze Altun ise, "Her şey için çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı ve eşi bizi çok iyi ağırladılar. Bize rozet taktılar. Bunun için çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. İnşallah daha iyi derecelerle, daha fazla gururlarla herkesi daha çok mutlu ederiz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Azerbaycan'da hiçbir yabancılık çekmediklerini vurgulayan Nuray Güngör, "Sanki biz onların, Azerbaycan halkının içindenmişiz gibi oldu. Bizi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva davet etti. Bize bir tane madalya takdim ettiler. Bunun için onlara çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

"Azerbaycan bayrağına saldırıda bulunulması hepimizi derinden üzüntüye boğdu"

Ermenistan'da yapılan 2023 Avrupa Şampiyonası'na her ülkenin olimpiyat kotası almak için hazırlıklarını yaparak katıldığını kaydeden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Türk Milli Takımı da kendi ülkemiz için hazırlığını yaptı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de kendi ülkelerinde hızlıca kendi hazırlıklarını yapıp oraya yarışmaya geldi. Niye? Çünkü olimpiyat kotası alıp ülkelerini, bayraklarını, milletlerini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla geldiler. Ama orada bunu ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok güzel bir organizasyon yapılmış olmasına rağmen Başbakan Paşinyan'ın da bulunduğu açılış töreninde Azerbaycan bayrağına bir tane densizin gelip saldırıda bulunması hepimizi derinden üzüntüye boğdu" diye konuştu.

"İçimiz burkuldu"

Olayın yaşandığı akşam Azerbaycanlı kafilenin Ermenistan'dan ayrılmaya karar verdiğini hatırlatan Ünlü, "Tabi kendilerince onlar son derece haklıydılar. Onların alınmasına bir sonuca üzüldük. Onları biz kendimiz uğurladık. Uğurlarken içimiz burkuldu. Burada da tabii sporcularımız biraz daha hırslanarak bunu müsabakalara yansıttı. Derecelerini en iyi şekilde yaptılar. İşte Cansu Bektaş ile gelen altın madalyalarımızın Azerbaycan'a hediye edilmesi, bunun akabinde de Sayın Cumhurbaşkanı ve eşinin bizi buraya davet etmesi söz konusu oldu. Son derece güzel bir şekilde karşılandık. Gerçekten bir milli takım sporcusuna verilebilecek en güzel değeri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Devleti en iyi şekilde göstermiş oldu. Burada şu bir kez daha ortaya çıktı ki Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği perçinleşti. Sonucuna da baktığınız zaman zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev her zaman şunu söylüyor, abi kardeş gibi, her zaman, her yerde iki devlet, bir milletiz. Biz her zaman el ele verdiğimizde hep birlikte iri, diri, güçlü bir Türk milleti olduğumuzu tüm dünyaya göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Aliyev Türk haltercileri Azerbaycan'a davet etmişti

Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye götürüldüğü sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını, taşıyan kızın elinden alarak yakmıştı. Bu durum üzerine Azerbaycan sporcularını yarışmadan geri çekmişti. Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular ise madalyalarını Azerbaycan'a armağan ettiklerini açıklamıştı. Türk haltercileri kutlayan Cumhurbaşkanı Aliyev, sporcuları Azerbaycan davet etmişti.

Sporcular 30 Nisan'a kadar Bakü'de çok sayıda etkinliğe katılacak ve şehrin önemli mekanlarını ziyaret edecek.