Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bakü Enerji Haftası"na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Bayraktar, Aliyev'le görüştü.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bakü Enerji Haftası"na gönderdiği mesaj dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede, "Bakü Enerji Haftası" çerçevesinde düzenlenen 30. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 13. Hazar Enerji ve Yeşil Enerji Fuarı'nın, enerji alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, ilişkilerin genişletilmesi ve yeni yaklaşımların uygulanması açısından önemli rol oynadığı vurgulandı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin liderleri öncülüğünde iki ülkenin birçok küresel projeyi hayata geçirdiği ifade edilen görüşmede, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasında kurulan başarılı işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi, SOCAR'ın Türkiye'de önemli bir yatırımcı konumunda olduğu belirtildi.

Azerbaycan'da özellikle yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanında önemli projelerin hayata geçirildiği kaydedilen görüşmede, bu alanda Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da gelişeceği yönünde umut dile getirildi.

Görüşmede, enerji alanındaki işbirliğinin geniş bir gündeme sahip olduğu vurgulandı ve bu çerçevede gelecekteki projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.