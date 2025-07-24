Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Rusya'ya Taziye Mesajı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Amur bölgesinde düşen An-24 tipi uçakta hayatını kaybedenler için Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Amur bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in, mesajında, An-24 tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, Aliyev'in, "Bu trajedi nedeniyle, şahsım ve Azerbaycan halkı adına size, hayatını kaybedenlerin aile fertlerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda da Rusya'ya başsağlığı dilendi.

Amur bölgesindeki Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında düşen An-24 tipi uçağın enkazına ulaşılmıştı.

Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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