Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'a Kutlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesini kutladı. Aliyev, Karabağ'ın tarih yazdığını belirtirken takım ve taraftarlarına tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u eleyerek lig aşamasına yükselen Karabağ'ı kutladı.

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karabağ takımı ve taraftarlarını kutlayan Aliyev, "Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanarak futbol tarihimizde yeni sayfa açtı." ifadesini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan, UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdıran Karabağ, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık muhteşem maç

Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık muhteşem maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti

Barış Alper için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.