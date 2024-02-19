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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan birliği Avrasya için önemli etkendir

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan birliğinin sadece bölge için değil Avrasya için önemli olduğunu belirtti. Aliyev, Türkiye'nin gelişme sürecini takip ettiğini ve Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve işbirliğinin garantörü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk dünyasının birleşmesinin Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin gücüne güç katacağını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir." dedi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk ziyaretini kardeş ülkeye, Türkiye'ye yaptığını ve bunun bir gelenek olduğunu söyleyen Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir." diye konuştu.

Aliyev, her zaman Türkiye'nin gelişme sürecini takip ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir." ifadesini kullanan Aliyev, Türkiye'nin pek çok konuda sadece bölgeyle değil dünya ile de bağlantılı olduğuna işaret etti.

Aliyev, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve işbirliğinin garantörü olduğunu vurgulayarak, İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı.

"Barışçıl yollarla çözemediğimiz tarihi meselemizi biz savaş meydanında çözdük." diyen Aliyev, Azerbaycan halkının Türkiye'nin desteğini unutmayacağını belirtti.

Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesinin gücüne güç katacak." dedi.

TDT Gayriresmi Zirve Toplantısı'nın temmuz ayında düzenleneceğini hatırlatan Aliyev, "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Güncel

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