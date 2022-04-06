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Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti ile Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti ile Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine Belçika'nın başkenti Brüksel'e çalışma ziyareti düzenledi. Cumhurbaşkanı Aliyev Brüksel ziyaretinde, AB Konseyi Başkanı Michel'in de katılacağı üçlü toplantıda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek.

Aliyev ve Paşinyan 14 Aralık 2021 tarihinde yine AB Konseyi Başkanı Michel'in ev sahipliğinde Brüksel'de üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti.

(Kamil Nadirli-İHA)

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel'de

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel'de

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel'de

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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