Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bosna Hersek Devlet Günü'nü Kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden kabul edilen "Devlet Günü"nü kutladı.

Aliyev, Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin ilk oturumundan bu yana kutlanan "Devlet Günü" dolayısıyla Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'e mesaj gönderdi.

Komsic'e ve Bosna Hersek halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına tebriklerini ve iyi dileklerini ileten Aliyev, Azerbaycan ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin yükselen bir çizgide gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Aliyev, "Halklarımızın dostluğundan kaynaklanan Azerbaycan–Bosna Hersek ilişkilerinin bundan sonra da ortak çabalarımızla gelişmeye ve işbirliğimizin güçlenmeye devam edeceğine eminim." ifadesini kullandı.