Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nesic'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada kabulde, Azerbaycan ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkilerin siyasi alanda çok iyi düzeyde olduğu belirtilerek, çeşitli yönlerde başarılı şekilde gelişen ilişkilerin genişletilmesi yönünde önemli adımların atıldığına işaret edildi.

Bosna Hersek ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi için iyi bir potansiyel olduğu ifade edilen açıklamada, Nesic'in ziyaretinin buna katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, kabulde, Kovid-19 ve Bosna Hersek'teki sel felaketi dönemlerinde Azerbaycan'ın verdiği desteklerden de bahsedildiği aktarıldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov da kabulde yer aldı.