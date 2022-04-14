Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret için ülkesine gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, kabulde, ülkesi ile Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan ile Arnavutluk arasındaki ticari ilişkilere işaret ederek, "Ticaret ciromuzu artırmak için çalışmalıyız. Rakam çok küçük fakat büyüme potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji alanındaki iş birliklerine de değinen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan, bir yılı aşkın süredir Avrupa'ya doğal gaz ihracatçısı oldu ve Arnavutluk, bu girişimi her zaman destekledi. Ülkenizin üst düzey temsilcileri, her zaman Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi toplantılarına katılarak bu projenin uygulanmasına önemli katkılarda bulundu. Biz, bu tarihi projeyi hayata geçiren ülkelerden oluşan bir ekibiz. Bugün Güney Gaz Koridorunun ve özellikle Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) önemi daha açık görünüyor."

Aliyev, enerji alanındaki iş birliğinin büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Temsilcilerimiz daha geniş bir enerji iş birliği portföyüne sahip olmak için görüşmeler yapıyor. Doğal gaz, transit, tedarik, elektrik gibi konular gündemimizin önemli parçası olabilir. Müzakereye konu olan bu hususların yeni gelişmelere yol açacağına inanıyorum. Karşılıklı yatırımları da müzakere edebiliriz. Vatandaşlarımız için turizm alanında çeşitli fırsatlar yaratabiliriz." diye konuştu.

"Türkiye gibi güçlü bir köprümüz var"

Arnavutluk Başbakanı Rama da Azerbaycan'ın topraklarının uzun yıllardır devam eden işgalden kurtarılışının ardından ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Rama, Arnavutluk olarak her zaman Azerbaycan'ı desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış ve uzun vadeli iş birliği için ortaya koyduğu çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rama, "Ne mutlu ki Türkiye gibi güçlü bir köprümüz var. Biz daha çok işler görebiliriz. İş birliğimizi artırma potansiyeli olan alanlar var ve bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek, müzakere etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İkili görüşmenin ardından Aliyev ve Rama, heyetler arası toplantıda müzakerelerini sürdürdü.