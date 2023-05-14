- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

BRÜKSEL - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Brüksel temasları kapsamında Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü toplantıda bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakerelerinin devam ettirilmesi konusu yer alıyor.

Üçlü formattaki son görüşme 31 Ağustos 2022'de yapıldı

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Başkanı Charles Michel'in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelmişti. Üçlü formattaki son toplantı ise 31 Ağustos 2022'de yapılmıştı. 7 Aralık 2022'de Brüksel'de yapılması planlanan üçlü görüşme ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılması şartıyla görüşmeye katılabileceğini açıklaması üzerine gerçekleştirilmemişti.