Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 220 Mahkumu Affetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 107. yılı dolayısıyla 220 mahkumu af etti. Bazı mahkumların hapis cezasının sonlandırıldığı, bazılarının cezalarının yarıya indirildiği belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 107. yılı dolayısıyla 220 mahkumu affetti.
Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, ailelerinin ve Baş Kamu Denetçisi'nin başvurularının değerlendirildiğini belirtti.
Aliyev, hükümlülerin kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını bildirdi.
Bazı mahkumların hapis cezasının sonlandırıldığı, bazılarının cezalarının uygulanmayan kısmının yarıya indirildiği genelgede 220 mahkumun isimleri yer aldı.
Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri aktarıldı.