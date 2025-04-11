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Azerbaycan, Çin ile Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin ile olan stratejik ortaklıklarının Azerbaycan için önemine değinerek, çevre dostu toplu taşıma araçları üretimine yönelik işbirliklerini ve yeşil enerji yatırımlarını açıkladı.

BAKÜ, 11 Nisan (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Çin ile kurduğu stratejik ortaklığın Azerbaycan için "çok önemli bir kilometre taşı" olduğunu ve ülkesinin Çinli şirketlerle aktif şekilde işbirliği yaptığını söyledi.

Perşembe günü Bakü'de "Yeni Dünya Düzeniyle Yüzleşmek" temasıyla düzenlenen uluslararası forumda konuşan Aliyev, çevre dostu toplu taşıma araçları üretiminde ortak olarak Çinli şirketleri seçtiklerini belirtti. Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın bildirdiğine göre, ilk parti araçlar bu yıl üretilecek.

Güneş panellerini de Çinli şirketlerden satın alacaklarını söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın yeşil enerji sektörüne doğrudan Çin yatırımları konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni başından beri desteklediklerini kaydeden Aliyev, "sadece kamuoyu önünde desteklemekle kalmayıp aynı zamanda inisiyatife yatırım yaptıklarını" da vurguladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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