Azerbaycan Büyükelçiliğine Düzenlenen Saldırının Zanlısı İdam Edildi

Azerbaycan Büyükelçiliğine Düzenlenen Saldırının Zanlısı İdam Edildi
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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 2023 yılında düzenlenen silahlı saldırıdan idama mahkum edilen zanlının cezası infaz edildi. Olayda bir güvenlik amiri hayatını kaybetmiş, iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Saldırgan, kişisel sorunlar nedeniyle büyükelçiliğe saldırdığını ifade etmişti.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 2023 yılında silahlı saldırı düzenleme suçundan idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesi, saldırganın sabah saatlerinde idam edildiğini duyurdu.

Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, 22 Ocak 2025'te zanlıya verilen idam cezasının Yargıtay tarafından onandığını açıklamıştı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Zanlı ilk ifadesinde, eşiyle ilgili yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle büyükelçiliğe saldırdığını iddia etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırının ardından, 29 Ocak 2023'te Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini durdurmuş ve tüm personeli Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geri çağırmıştı. Temmuz 2024'te ise Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden faaliyete başlamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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