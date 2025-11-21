Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Rusya'dan Açıklama: Hasar Hava Savunma Hatası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği'nin, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemlerinin hatası sonucu hasar gördüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'in, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği'ne füzenin isabet etmesi konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, Azerbaycan tarafının 14 Kasım'da bu konuda talepte bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "İlgili Rus kurumları bu talebi inceledi. Rus tarafı, bu olaydan ötürü üzüntü duyuyor. Bununla birlikte, incelenen eldeki bilgilere göre, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği binasının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin yanlış çalışması, muhtemelen Patriot füzesinin düşmesi sonucu hasar gördüğü tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev'deki askeri sanayi alandaki işletmeleri dahil askeri unsurlara saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, bu nedenle "Azerbaycan'a ait Ukrayna'daki unsurların hedef alındığı" yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Kiev yönetiminin bu olaydan sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan'da haziran sonunda tutuklanan 11 Rus vatandaşının serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

Olay

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 14 Kasım'da Kiev'e yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliğinin alanına "İskender" tipi füzenin düştüğünü ve bununla ilgili Rusya'ya nota verildiğini bildirmişti.

Saldırı sonucunda büyükelçilik alanındaki duvarın bir kısmının tamamen yıkıldığı, yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümünün zarar gördüğü belirtilmişti.

Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilmişti.