Azerbaycan Başbakanı Asadov, Uçak Kazası İçin Arama Kurtarma Yardımına Hazır

Güncelleme:
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı için arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere hazır olduklarını bildirdi.

Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Asadov, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Asadov, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefonda görüştü.

Başbakan Asadov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin bölgeye gönderilmesine ve arama kurtarma çalışmalarına gerekli tüm desteğin sağlanmasına hazır olduklarını söyledi.

Kobakhidze, Azerbaycan'a gösterdiği destek için teşekkür ederek, olay yerinde ilgili kurum temsilcilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
