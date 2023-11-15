Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi kabul etti.

Azerbaycan Başbakanı Asadov, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'yi kabul etti

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi kabul etti.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, "2. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu"na katılmak için Azerbaycan'da bulunan Özhaseki'nin Asadov'la bir araya geldi.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması, iklim değişikliği ile ortak mücadele, meteoroloji alanında koordinasyon ve işbirliği konuları müzakere edildi.

Başbakan Asadov, Özhaseki'ye Azerbaycan'da meteoroloji alanının modernleşmesi için yapılan çalışmalardan, ilgili Türk kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinden bahsetti.

Asadov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Azerbaycan'da da yüz binlerce ağaç dikildiğini bildirdi.

Ermenistan'ın 30 yıllık işgali döneminde Azerbaycan topraklarına verilen çevresel zararlardan da bahseden Asadov, bölgedeki imar ve ihya çalışmalarını, biyolojik çeşitlilik, su kaynakları ve doğal anıtların eski haline dönüştürülmesi için yapılanları anlattı.

Görüşmede, su kaynaklarının korunması hususunda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliği konuları da ele alındı.

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'in de hazır bulunduğu görüşmede, Bakan Özhaseki'ye Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ile Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Bakan Özhaseki, temasları kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'le de ikili görüşme gerçekleştirdi.