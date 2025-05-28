Azerbaycan Bağımsızlığı İçin Şam'da Resepsiyon Düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Azerbaycan Bağımsızlığı'nın 107. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Şam'daki bir otelde gerçekleşen resepsiyona, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Elnur Şah Hüseynov ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve Suriye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamada, Büyükelçi Elnur Şah Hüseynov davetlileri pasta kesmeye davet etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hüseynov, ülke tarihinde Karabağ Zaferi'nden başlayarak, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda gerçekleştirilen kalkınma hamlelerini anlattı.

AA muhabirine açıklama yapan Hüseynov, resmi resepsiyonun tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak, "13 yıllık bir aradan sonra ilk kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Şam'daki Büyükelçiliği tarafından, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü vesilesiyle Suriye'de bir resepsiyon düzenlendi. Bu, Azerbaycan-Suriye ilişkileri çerçevesinde tarihi bir olaydır." dedi.

Azerbaycan'ın Şam'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerinin yeniden başlatıldığını hatırlatan Hüseynov, "8 Aralık 2024 tarihinde yaşanan gelişmelerin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Azerbaycan, Şam'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini yeniden başlattı. Aynı zamanda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın, Suriye halkına yönelik insani yardımlarını da sürdürdüğünü kaydeden Hüseynov, "Azerbaycan devleti tarafından kardeş Suriye halkına insani yardım gönderildi ve bu yardımların devam ettirilmesi niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Hüseynov ayrıca, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında gerçekleşen görüşmenin ardından diplomatik temasların yoğunlaştığını belirterek, "Bu görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı başkanlığındaki bir hükümet heyeti Şam'ı ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında birçok önemli ve verimli görüşme yapıldı, olası iş birliği alanları üzerinde faydalı istişarelerde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseynov, "Büyük bir umutla inanıyorum ki, önümüzdeki dönemde ikili ekonomik ilişkilerin canlanmasına yönelik adımlar atılacak ve bu ilişkilerin parlak bir geleceği olacak." şeklinde konuştu.