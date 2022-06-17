Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor

BAKÜ, 17 Haziran (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Perşembe günü yaptığı açıklamayla ülkesinin Avrupa'ya doğalgaz arzını artırmak için Avrupa Komisyonu'yla işbirliği yaptığını duyurdu. Küresel Bakü Forumu'nda konuşan Aliyev, Avrupa'daki durumun büyük oranda değiştiğini söyledi. Aliyev, "Avrupa'da Azerbaycan'ın enerji kaynaklarına olan talep artıyor ve artan talebi karşılamak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Son birkaç yılda birçok Avrupa ülkesinin doğalgaz tedariki için Azerbaycan'la görüştüğünü kaydeden Aliyev, "Artık bu konuda Avrupa Komisyonu'yla işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Küresel enerji piyasalarındaki durumu kestirilemez olarak niteleyen Aliyev, bu durumun üreticilerle tüketiciler arasında uyumsuzluğa yol açtığını ve bunun üreticiler açısından da bir risk olduğunu belirtti. Aliyev, "Eğer petrol ve doğalgaz üreten ülkelerin bu yüksek fiyatlardan memnun olduğunu düşünülürse bu, yanlış bir değerlendirmedir. Üreticiler, tüketiciler ve istikrarlı bir piyasa arasındaki çıkar dengesi, üreticilerin gerçekte ihtiyaç duyduğu şeydir ve Azerbaycan'ın aktif şekilde katıldığı OPEC+'nın çabaları bu yöndedir" dedi. Daha önce yaptığı açıklamada ülkenin doğalgaz arzının geçen yıl 20 milyar metreküpe ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın 2022'de 24 milyar metreküp doğalgaz üretmeyi planladığını, Avrupa'ya verilecek 10 milyar metreküpün üzerinde doğalgazın buna dahil olduğunu dile getirmişti.

Azerbaycan, 2020 yılının son aylarında Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz sahasından Güney Doğalgaz Koridoru aracılığıyla Avrupa'ya ticari doğalgaz teslimatının başladığını duyurmuştu. Azerbaycan şu anda Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'ya doğalgaz veriyor. 9. Küresel Bakü Forumu, "Küresel Dünya Düzeninde Zorluklar" temasıyla Perşembe günü Bakü'de başladı. Üç gün sürecek toplantıda cumhurbaşkanları, eski liderler, uluslararası örgütlerin başkanları ve diğer ileri gelenler dahil olmak üzere 50 ülkenin üst düzey temsilcileri bir araya gelecek.

Xinhua / Güncel